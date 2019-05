Kwaad opzet bij brand in café naast parlement: molotovcocktail gebruikt JCV

29 mei 2019

16u45 3 Brussel De brand in het bekende café Bar Rouge naast het parlement was aangestoken. Meer nog: volgens het parket van Brussel is er bij de brand een soort molotovcocktail gebruikt.

De brand in het café op de Leuvenseweg ontstond in de nacht van zondag op maandag. De brandweer kwam ter plaatse en kon het vuur snel bedwingen. Uit het gebouw werden 5 mensen geëvacueerd. De bar raakte bij de brand wel zwaar beschadigd.

Het Brusselse parket heeft nu goede vermoedens dat er kwaad opzet in het spel is bij de brand. “Wij kunnen bevestigen dat het hier om opzettelijke brandstichting gaat waarbij een soort van Molotovcocktail zou gebruikt zijn”, klinkt het. “Een onderzoek is lopende om de oorsprong en de juiste omstandigheden van deze feiten te achterhalen.”

De venster van de zaak werd ook gebroken en in de buurt werd een aansteker gevonden. Het parket zal nu camerabeelden in de buurt analyseren om de dader te vatten.