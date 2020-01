Kunstwerken in beslag genomen tijdens Brussels Art Fair SPS

29 januari 2020

09u15

Bron: Belga 0 Brussel De federale overheidsdienst Financiën, douane en Interpol hebben tijdens een controleactie op Brafa, de Brussels Art Fair, een dertigtal kunstwerken en archeologische stukken in beslag genomen. Dat schrijft L'Echo.

Een twaalftal inspecteurs van de drie diensten voerden de controle uit. Woordvoerder van de FOD Étienne Mignolet bevestigt dat bij de actie van de Economische Inspectie een dertigtal archeologische voorwerpen en tribale kunststukken in beslag genomen werd op een viertal Belgische en buitenlandse stands. Reden is de "verdachte afkomst of authenticiteit". De inspecteurs vroegen tijdens de inspectie de nodige documenten van de werken op. Er zou ook een huiszoeking geweest zijn bij een kunstgalerij aan de Brusselse Zavel.

"Het is normaal dat deze beurs, het belangrijkste Belgische evenement op de kunstmarkt met de duurste stukken, de interesse wekt van de Economische Inspectie. Het gaat om een routinecontrole", zegt woordvoerder Mignolet. Met de actie willen de inspectiediensten erover waken dat de exposanten alle regelgeving volgens het economisch recht respecteren.