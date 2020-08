Kunstwerk op rondpunt in Oudergem wordt weggehaald voor renovatie JMBB

30 augustus 2020

11u58 0 Brussel “Pensée verticale", het kunstwerk dat het rondpunt op de Visserijlaan versiert, wordt weggehaald voor renovatie.

Sinds 2005 is get werk zichtbaar, maar intussen was het toe aan een renovatie. Zo begon de verf wat te verschilferen. Dit weekend wordt het werk richting een atelier vervoerd het daar een opknapbeurt te geven.