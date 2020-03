Kunstschool LUCA slachtoffer van cyberaanval 3.000 studenten kunnen geen gebruik maken van uitleendienst camera’s SHVM

14u37 0 Brussel LUCA School of Arts is het slachtoffer geworden van een cyberaanval op de interne servers. Of er schade werd toegebracht, wordt momenteel nog onderzocht. De lessen op de campussen gaan gewoon door.

ICT-medewerkers van de school stelden vorige vrijdag vast dat enkele hackers de interne servers van de school waren binnengedrongen. “Gelukkig hebben onze collega’s van ICT de reflex gehad om de servers onmiddellijk van het internet los te koppelen”, zegt woordvoerder Henk Vermeulen van LUCA. De ICT-ers hebben de servers het afgelopen weekend gescand op onder meer virussen en encrypties, oftewel de versleuteling van bepaalde gegevens.

“Voorlopig werd er nog geen schade opgemerkt”, zegt Vermeulen. “Momenteel kunnen we dus enkel met zekerheid zeggen dat er als het ware werd ingebroken op onze servers.”

Geen uitleendienst

Door de loskoppeling van de interne servers is het voor de 3.000 leerlingen in de vijf campussen (Gent, Brussel, Narafi, Leuven en Genk) momenteel niet mogelijk om onder andere filmcamera’s en fototoestellen uit te lenen.

De komende dagen zal er voornamelijk gescand worden. “Voor alle duidelijkheid: we worden niet gegijzeld door deze hackers of wie dan ook.” Iedereen in de school zal daarnaast ook een nieuw paswoord moeten ingeven om op het internet te raken. “Je weet maar nooit of onze paswoorden toch gestolen werden.”

Toch blijven de lessen in de school gewoon doorgaan. Ook de open campusdag op woensdag 18 maart zal nog steeds plaatsvinden. “We ondervinden hinder, maar als het dit maar is en alles wordt clean bevonden, kunnen de systemen weer opgestart worden”, aldus Vermeulen.