Kunstenopleiding komt naar Molenbeek JCV

27 maart 2020

11u37 0 Brussel Het Hoger Instituut voor Schone Kunsten (HISK) krijgt een nieuwe uitvalsbasis in Sint-Jans-Molenbeek. Het Instituut uit Gent gaat daarvoor samenwerken met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en krijgt daarvoor een subsidie van 185.000 euro.

Dankzij de steun van de VGC kan het HISK in de voormalige Gossetfabriek in Molenbeek een ruimte verbouwen en inrichten tot een multifunctionele ruimte met ateliers, werkplaatsen en een event- en tentoonstellingsruimte. “De komst van het prestigieuze HISK naar de Molenbeekse Gossetfabriek zal onze Brusselse talentvolle leerling-kunstenaars niet alleen een uitstekende werk- en leerruimte bezorgen, maar hen ook inspireren om zich verder artistiek te ontwikkelen”, aldus VGC-collegeleden Sven Gatz en Pascal Smet.

De nieuwe ruimte zal ook openstaan voor professionele kunstenaars, kunst- en cultuurorganisaties, de Nederlandstalige academies beeldende kunsten en de instellingen hoger onderwijs in Brussel. Met ook de aanwezigheid van theatergezelschappen Needcompany en Peeping Tom vormt de Gosset-fabriek een artistieke mengelmoes. “Dankzij de investeringssubsidie kan het HISK zijn werking verder ontplooien in Brussel en mee een speler zijn in de hedendaagse kunstscène waar onze hoofdstad een belangrijke rol in speelt”, zegt professor Willem Elias, voorzitter van de raad van bestuur van het HISK.

Jonge kunstenaars krijgen aan het HISK de kans om een opleiding in de beeldende kunst te volgen die hen via een tweejarige parcours begeleidt naar een artistieke carrière. De geselecteerde studenten doorlopen een pedagogisch parcours, maar krijgen tijdens de opleiding bovenal de kans om zich verder te ontwikkelen in de werkplaatsen van het HISK.