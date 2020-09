Exclusief voor abonnees Kunstenaar Jan De Cock riskeert 10 maanden cel: “Handtekeningen vervalst, foto op identiteitskaart geplakt en telefoontje geënsceneerd” Wouter Hertogs

29 september 2020

13u50 2 Brussel Is de bekende kunstenaar Jan De Cock (44) zijn boekje te buiten gegaan om een huurwaarborg van 24.000 euro weer in handen te krijgen? Het parket Halle-Vilvoorde vervolgt hem voor oplichting, valsheid in geschrifte en het gebruik van valse stukken. Een veroordeling kan ernstige gevolgen hebben voor De Cock. “Zijn carrière ligt in uw handen”, verwoordde zijn advocaat het.

De oorsprong van de rechtszaak ligt in een geschil tussen De Cock en Willy L., die hem enkele jaren geleden een loods in Sint-Pieters-Leeuw verhuurde. De Cock had immers ruimte nodig om zijn kunstwerken in op te stellen. Al snel verzuurde de relatie tussen de twee.

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen