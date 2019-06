Kumiko opent kleine zusje ‘Naoki’ SZM

06 juni 2019

19u43 0 Brussel Bar/restaurant Kumiko, waar in het weekend ook evenementen georganiseerd worden opent een nieuwe vesting iets verder op de straat. ‘Naoki’, het kleine zusje van Kumiko focust zich vooral op het eetgebeuren.

Als je van de donburi’s houdt in de Kumiko, kan je er nu ook een hele dag door eten op de nieuwe vestiging op twee stappen ervan in de Aalststraat in Brussel. “Op lange termijn willen we hier ook een andere twist aan geven dan het eten in de kumiko, maar de basis blijft wel Japans eten.”

Naoki serveert in tegenstelling tot de Kumiko een hele dag door eten. Het restaurantje focust zich ook meer op nieuwe gerechten. Van 8 uur ‘s ochtends tot 23 uur ‘s avonds kan je er ontbijten, van lekkere tapas proeven of voluit dineren.