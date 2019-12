Krakerscollectief uitgezet op de Brouckèreplein JCV

20 december 2019

13u24 0 Brussel Het krakerscollectief dat sinds vorig weekend een leegstaand gebouw aan het de Brouckèreplein bezette, is vrijdagmorgen door de politie uitgezet. Dat gebeurde op vraag van de eigenaar.

Het gebouw werd sinds zaterdag bezet. De krakers hadden grote spandoeken opgehangen om leegstand aan te klagen. Die waren zeer zichtbaar vanop de ijspiste van Winterpret, die op het plein ligt. De krakers wilden vrijdag nog geen reactie geven op hun uitzetting.

Het gebouw is eigendom van verzekeraar Allianz. Vrijdagmorgen kwam de politie ter plaatse om het gebouw te ontruimen, waarna het weer afgesloten werd. De krakers hadden het gebouw, dat al lang leegstaat en in slechte staat verkeert, bezet om de leegstand aan te klagen. Voor hen kon het niet dat het gebouw verkommerde terwijl er in de stad zo veel thuis- en daklozen zijn.

