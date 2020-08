Krakers wonen naast politieagenten in verouderde rijkswachtwoning: “Voor ons is het een tijdelijke vechtplaats, een plek waar we kunnen overleven” JMBB

18 augustus 2020

17u13 0 Brussel In Elsene hebben een tiental daklozen . De krakers wonen dus ‘zij aan zij’ met de agenten. Wij gingen er dinsdagmiddag langs. “We willen werken, we willen dat onze kinderen naar school kunnen, we willen een humaan leven”, vertelt Bintou, een van de krakers. In Elsene hebben een tiental daklozen sinds dit weekend onderdak gevonden in een verouderd rijkswachtgebouw. Dat gebouw zou twee jaar geleden verkocht worden door de Regie der Gebouwen, maar die verkoop werd uitgesteld en op dit moment wonen er zelfs nog enkele agenten aan de andere kant van het gebouw

Met bestelwagens vol matrassen kwamen tientallen krakers zaterdag aangereden in de Kroonlaan in Elsene, waar vroeger veel rijkswachterslogementen in zaten. Doordat er in het Brussels Gewest een verbod op uithuiszetting is tot eind augustus, kan het Gewest de krakers er voorlopig niet uitzetten. Een van de vrouwen is Bintou. Zij is naar België gevlucht vanuit Guinée. Voordat ze onderdak vond in het pand in Elsene, leefde ze op straat. “Na de problemen in ons land zijn we naar hier gekomen. Ik leef nu vier jaar in België. Ik heb asiel aangevraagd, maar nog niet ontvangen”, vertelt ze.

Bintou zelf is verrast wanneer we haar vertellen over het verbod op uithuiszetting. “Oh, geweldig nieuws”, zegt ze. “We hadden de gemeente een brief geschreven, maar dit wisten we nog niet.” In totaal wonen er nu twintig vrouwen en vijftien kinderen in het gebouw. Allen waren ze tot voor kort dakloos. “Overdag proberen we ons plan te trekken: we gaan naar buiten om eten te zoeken, of we blijven hier zitten. We krijgen wel steun van vrijwilligers, en er worden hier ook een aantal zaken gerepareerd aan het sanitair.” Tijdens ons gesprek belt een vrijwilliger van de ‘Brigades de Solidarité Populaire’ aan: er wordt een verse voorraad voeding geleverd.

Er is zoveel leegstand in Brussel, het is een goede zaak dat de daklozen hier tijdelijk terechtkunnen. Maar het moet onder veilige omstandigheden gebeuren Agent die er woont

Schimmel en vocht

Over haar toekomstperspectief is Bintou helder. “Op dit moment zijn we tevreden met de situatie, maar we willen onszelf organiseren om aan papieren te geraken. We willen werken, we willen dat onze kinderen naar school kunnen, we willen een humaan leven. Het doel is om asiel te kunnen verkrijgen. Aangezien we dakloos zijn, is dat ons enige doel. Dit gebouw is een tijdelijke vechtplaats, een plek om te overleven.”

Dat het gebouw niet volledig onbewoond is, en er nog politieagenten wonen, is nieuws voor Bintou. Wanneer we naar buiten gaan, lopen we een van de bewoners tegen het lijf. “Er is zoveel leegstand in Brussel, het is een goede zaak dat de daklozen hier tijdelijk terechtkunnen”, vertelt hij. “Maar het moet onder veilige omstandigheden gebeuren. En dat is nu niet het geval door de veroudering van het gebouw, vrees ik.” Dat de agenten er momenteel nog wonen, stond niet op hun planning. Ze wachten zelf op een nieuwe stek, in het gebouw zijn schimmel- en vochtplekken. “Normaal zou ik ten laatste in de zomer van vorig jaar verhuisd zijn, maar de administratieve rompslomp blijft maar aanslepen”, vertelt een van hen.

Het pand in de Kroonlaan is eigendom van de Regie der Gebouwen, dat momenteel bekijkt of een uitzetting mogelijk is. Feit is dat het gebouw twee jaar geleden via een openbare verkoop verkocht had moeten worden, maar die verkoop werd finaal uitgesteld naar dit jaar. Voorlopig is er nog geen nieuwe datum voor gevonden. “We bekijken de situatie. De veiligheid primeert, dus we moeten rekening houden met alle maatregelen, zowel op het vlak van corona als op het juridische niveau”, reageert woordvoerder Johan Vandeborght van de Regie der Gebouwen.