Krakers huurwoning Anderlecht verlaten huis: “Ik heb onmiddellijk een ijzeren deur geïnstalleerd”

25 april 2020

10u35 0 Brussel De vijftien krakers die drie dagen lang een De vijftien krakers die drie dagen lang een huurwoning in Anderlecht bezetten, verlieten ondertussen de woning. Het gebouw werd leeg achtergelaten. “En dat is inclusief mijn spullen, die ook verdwenen”, zegt de eigenaar.

Drie dagen lang moest de eigenaar van een huurwoning in de Scheutveldstraat in Anderlecht toekijken hoe een vijftiental krakers zijn woning vandaliseerde en hoe al zijn werkmateriaal, goed voor duizenden euro’s, plots verdween. De woning stond klaar om door de eigenaar gerenoveerd te worden, waardoor het huis onbewoond was.

Snel vertrokken

De krakers plasten er tegen de muren omdat alle wc’s in de woning uitgebroken waren voor de renovatiewerken. “Het hele huis stinkt nu naar urine”, vertelt de eigenaar. Bovendien zouden de krakers zich in het huis bezighouden met drugsgebruik. Ook een telefoontje naar de politie leverde niets op, aangezien er tot het einde van de lockdown een verbod geldt op uithuiszetting, ook voor krakers.

Maar daar kwam donderdag toch nog verandering in. “Een kennis van me die in de buurt woont, besliste om te gaan praten met de krakers”, zegt de eigenaar. “Hij legde hen uit dat het pand niet leeg staat, maar binnenkort gerenoveerd wordt. Kort daarna zijn een aantal krakers vertrokken. In de late namiddag belde ik dan de politie opnieuw op, die even later al ter plaatse was”, gaat de man verder. “De agenten vroegen hen beleefd om vrijwillig te vertrekken. En dat is snel en in alle rust gebeurd.”

Organisatie

De krakers zouden deel uitmaken van een organisatie, die voorlopig onbekend is. Die organisatie zou leegstaande huizen bekijken en er vervolgens krakers in plaatsen. “Er is nog even een camionette langsgekomen om alle spullen op te laden, wat bewijst dat het effectief om een organisatie gaat. Even later was het gebouw weer leeg, ook mijn spullen waren weg. Hierna hebben we onmiddellijk een ijzeren deur in de deuropening gelast”, aldus de eigenaar.

“Ik zit met heel wat schade. Ook de opkuis, het verbruik aan water en elektriciteit en de aankoop van nieuwe spullen zijn voor mijn rekening. Maar voorlopig ben ik even uit de problemen. Hopelijk breken er geen andere krakers in.”

