Krakers bezetten voormalige rijkswachtlogementen in Elsene, maar politie kan ze er voorlopig niet uit zetten Robby Dierickx

16 augustus 2020

15u29 0 Brussel Enkele tientallen mensen hebben zaterdag de voormalige rijkswachtlogementen in de Kroonlaan in Elsene gekraakt. Dat gebouw staat al enkele jaren leeg en zou twee jaar geleden verkocht worden door de Regie der Gebouwen, maar die verkoop werd uitgesteld. Omdat de eigenaar nog geen procedure tegen de krakers heeft aangespannen, kan de politie voorlopig niet optreden.

Met bestelwagens vol matrassen kwamen tientallen krakers zaterdag aangereden in de Kroonlaan in Elsene. Daar palmen ze momenteel de voormalige rijkswachtlogementen in. Het pand is eigendom van de Regie der Gebouwen, maar daar kan men voorlopig geen informatie over de zaak geven. Feit is dat het gebouw twee jaar geleden via een openbare verkoop verkocht had moeten worden, maar die verkoop werd finaal uitgesteld naar dit jaar. Voorlopig is er nog geen nieuwe datum voor gevonden.

De lokale politie Brussel-Hoofdstad Elsene kwam ter plaatse, maar kan voorlopig niet optreden. “Het klopt dat er zich krakers in het gebouw bevinden”, bevestigt woordvoerster Ilse Van de Keere. “Zolang de eigenaar van het gebouw geen procedure tegen de krakers opstart, kunnen we als politie echter niet ingrijpen.”

Verbod op uithuiszettingen

Bovendien geldt er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook nog een verbod op uithuiszettingen tot 31 augustus. Daardoor kunnen krakers ook niet zomer op straat gezet worden. Tijdens de lockdown waren er zo ook al verschillende panden in Sint-Jans-Molenbeek en Anderlecht gekraakt. In Vlaanderen liep dat verbod op uithuiszettingen midden juli al af.