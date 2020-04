Krakers bezetten leegstaand rusthuis, maar gemeente knijpt oogje dicht door coronacrisis: “Hun gezondheid is nu even belangrijker” Eigenares wil dat pand zo snel als mogelijk ontruimd wordt Shauny Verheulpen en Robby Dierickx

09 april 2020

15u15 0 Brussel Zowat twintig mensen – voornamelijk migranten – hebben vorige week een leegstaand rusthuis in Sint-Jans-Molenbeek gekraakt. “Illegaal”, zegt de gemeente, die evenwel niet optreedt. “We kunnen de krakers gezien de coronacrisis nu moeilijk op straat zetten. Hun gezondheid is belangrijker.” De eigenares nam inmiddels een advocaat in de arm. “Telkens wanneer ik voorbij het pand wandel, lijkt het alsof ik middenin een film zit.”

Op 31 december vorig jaar sloot rusthuis Sequoia in de Jean Dubrucqlaan in Sint-Jans-Molenbeek definitief de deuren. Sindsdien staat het pand te koop. Vorige week kreeg eigenares Natasha Van Steen plots een telefoontje van de overbuurvrouw, die jarenlang als verpleegster in het rusthuis gewerkt had. “Ze vroeg of het pand verkocht was, aangezien er mensen in het gebouw rondliepen”, doet Natasha haar verhaal. De overbuurvrouw liet ook nog weten dat er aan de gevel een spandoek met het opschrift vzw “La Casa Sin Papel’ – Spaans voor ‘het huis zonder papieren’ – hing.

De eigenares ging ter plaatse en trof er zowat twintig krakers aan. “Ze zeiden dat ze van de gemeente de toestemming hadden gekregen om er vanwege het coronavirus tijdelijk te verblijven. Even later liet de advocaat van de vzw me doodleuk weten dat ik al kennis kon maken met de nieuwe eigenaars. Ik was totaal in shock. Daarop verzocht de politie me om het gebouw in alle rust te verlaten. Vervolgens nam ik zelf contact op met de gemeente, maar ik wacht nog steeds op een antwoord”, aldus nog Van Steen.

Rachid Barghouti, woordvoerder van Molenbeeks burgemeester Catherine Moureaux (PS), geeft aan onze krant toe dat de krakers voorlopig in het pand mogen blijven. “Hun praktijken zijn dan wel niet legaal, toch gaat de gezondheid van die mensen in deze coronatijden voorop”, klinkt het. “Ze hebben van de gemeente de toestemming gekregen om in het leegstaande gebouw te blijven tot het einde van de lockdown. We zullen een arts ter plaatse sturen om de bewoners – voornamelijk migranten – te testen op het coronavirus. Voorts proberen we met de advocaat van de eigenares en de advocaat van de vzw La Casa Sin Papel tot een akkoord te komen.”

Eigenares Natasha Van Steen voelt zich duidelijk tekortgedaan door de gemeente. “27 jaar lang heb ik met veel liefde in het woonzorgcentrum gewerkt en nooit waren er problemen. Dat het zo moet aflopen, is triest. Dagelijks loop ik voorbij het rusthuis. En iedere keer lijkt het wel alsof ik in een film ben terechtgekomen. Dat de gemeente de coronacrisis als reden aangrijpt om hen tijdelijk toe te staan, is te zot voor woorden. De krakers lopen er allemaal door mekaar, dus van social distancing was weinig sprake.”

In afwachting van een overeenkomst tussen beide advocaten hoopte Natasha Van Steen de gas- en elektriciteitsinstallatie af te sluiten aangezien die kosten nog steeds op haar vallen. “Maar de medewerkers van Sibelga mogen niet langskomen door het coronavirus. Vandaag werd daarom een rechtsprocedure opgestart.” Ondertussen wacht ze bang af in welke staat ze het pand na de doortocht van de krakers zal terugvinden. “De mappen met vertrouwelijke informatie over overledenen werden al in de kelder gedropt en alle ruimtes lagen vol met zakken voedsel, kleding en matrassen. Triestig”, besluit de eigenares.