Kraan draait dol in Jette en beschadigt drie huizen JCV

12 juni 2019

16u13 0 Brussel In de Leopold 1-straat in Jette heeft woensdagvoormiddag een operator de controle over een werfkraan verloren. De haak en kabels van de kraan beschadigden drie huizen in de buurt.

Het ongeval gebeurde woensdag rond 11 uur. De operator verloor de controle over de werfkraan waardoor die rond begon te draaien. De kabels en haak van de kraan raakten drie huizen in de buurt. Die liepen daarbij lichte schade op. Een huis werd geraakt aan het dak en de schouw, bij een tweede werd een raam verbrijzeld en bij de derde woning was er schade aan een balkon.

De brandweer kwam ter plaatse om de kraan te beveiligen. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Niemand raakte gewond.