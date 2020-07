Kortgedingrechter beslist maandag over lot beurzen: “Een beurs is Rock Werchter niet” Wouter Hertogs

16 juli 2020

14u04 0 Brussel De Brusselse kortgedingrechter beslist begin volgende week over de eis van vakvereniging Febelux om beurzen toe te laten. “Wij worden onterecht ingedeeld in de eventsector, maar een beurs is Rock Werchter niet”, aldus de advocaat van Febelux, die een dwangsom van 100.000 euro per dag eist.

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en premier Sophie Wilmès werden begin juli gedagvaard door Febelux, EasyFairs (Flanders Expo, Antwerp Expo, Nekkerhal, Namur Expo), Kortrijk Xpo, The Fair Experts (Matexpo), Fisa Livecom (Batibouw, Cocoon) en BeMatrix. Met de dagvaarding wilde men de Belgische staat verplichten om op uiterlijk 15 juli een beslissing via ministerieel besluit te nemen over het lot van beurzen.

“Er werken 30.000 mensen in de sector”, pleitte advocaat Dirk Van Heuven. “Dit is een penibele situatie. We hadden al onze hoop gesteld op het ministerieel besluit van 30 juni, maar dat was tevergeefs. Met deze procedures willen we een signaal geven aan de overheid: maak van de eventsector niet één grote pot nat. Wij zijn geen Rock Werchter of dergelijke.”

Bloedrode cijfers

Volgens de raadsman van Febelux dreigen de beurzen ten onder te gaan als er geen uitzicht komt op een heropening. “We liggen op ons gat, we verdienen niets meer. Zo’n 30.000 mensen hebben geen werk en we verliezen handvol geld. Onze cijfers dreigen bloedrood te kleuren.”

Discriminatie

De eisers zeggen dat ze gediscrimineerd worden door de overheid in vergelijking met winkelcentra. “Dat zijn ook grote gebouwen met standen en winkels. Maar wij kunnen onze gangen zo breed maken als we willen en de standen zo ver uit elkaar zetten als maar nodig is. We kunnen bezoekers zelfs een tijdslot geven, wat in winkelcentra niet gebeurt. En toch mogen wij niet openen. Ik snap dat er destijds beslist werd dat beurzen niet essentieel waren en winkels wel, maar de opdeling tussen essentiële zaken en niet-essentiële zaken bestaat niet meer. De regel is nu: alles is toegelaten, behalve wat verboden is.”

Wetenschappelijke manier

De advocaat van de Belgische staat zegt dat de beslissing om beurzen voorlopig niet toe te laten, weldoordacht is. “Deze crisis kent zijn gelijke niet en heeft grote gevolgen op sociaal-economisch vlak. De regering heeft zich laten steunen door experts om de schade die veroorzaakt wordt door het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. De GEES (Groep van Experts die belast is met de ExitStrategie, red.) heeft een kader uitgewerkt om op een behoedzame en progressieve manier het sociaaleconomisch leven terug te activeren. Er zullen bij zo’n beslissingen altijd gedupeerden zijn. Wij hebben daar als overheid begrip voor, maar die maatregelen zijn op een wetenschappelijke manier tot stand gekomen en wij zijn van mening dat die niet door de rechtbank kunnen worden omgedraaid.”

Nog volgens de Belgische staat vormen beurzen een groot risico op verspreiding van COVID-19. “Er is veel fysiek contact, want beurzen worden gebruikt als netwerkevent. Afstand houden is niet altijd mogelijk omdat het niet gaat om een zittend of staand event, maar om een bewegend event. Mensen lopen door elkaar en er zijn bovendien ook risico’s verbonden aan de ventilatie van dergelijke grote beurshallen. Mensen blijven ook langer op een beurs rondhangen dan in een winkelcentrum. Daarenboven is dit een discussie die niet voor de rechtbank, maar op het politieke forum moet worden besproken.”

De rechter doet maandagnamiddag uitspraak.