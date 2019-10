Kortgeding over ‘Syriëmoeders’ uitgesteld naar 20 november WHW

30 oktober 2019

10u31 0 Brussel Het kort geding dat advocaten Abderrahim Lahlali en Mohamed Ozdemir hebben ingesteld tegen de Belgische staat om één gewonde Syriëstrijder, drie moeders en hun tien kinderen vanuit Syrië naar ons land of een veilige plek in de regio te brengen, zal pas op 20 november behandeld worden.

Het geding gaat om drie vrouwen van Syriëstrijders, Nadia Baghouri, Jessie Van Eetvelde en Sabah Hammani, Syriëstrijder Adel Mezroui en hun tien kinderen, die tussen en 6 maanden en 7 jaar jong zijn. De vrouwen en kinderen verblijven in vluchtelingenkamp Al-Hol, buiten de bufferzone die de Turken momenteel bezetten in Syrië. Mezroui zit in de Koerdische gevangenis in Al-Hasakah, zonder medische bijstand. Bij de dagvaarding zitten medische verslagen van de kinderen, waaruit blijkt dat ze ernstig ondervoed zijn en chronische diarree hebben. Bij een jongen is de rechterarm geamputeerd. De advocaten eisen dat hun cliënten zo snel mogelijk naar een veilige plek worden gebracht. Dat mag België zijn of een buurland van Syrië, zoals Turkije, Jordanië of Libanon. “We vragen geen luchtbrug of militairen ter plaatse. Wel dat alle diplomatieke middelen aangewend worden zodat ze de nodige medische zorg krijgen”, klinkt het bij de eisers. Als de Belgische staat niet binnen 15 dagen in actie schiet, dan vragen de advocaten dwangsommen van 7.500 euro per dag per persoon, met een maximumbedrag van 1,5 miljoen euro per verzoeker.