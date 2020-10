Kortgeding kinderen Syriëstrijders: uitspraak op 4 november Wouter Hertogs

07 oktober 2020

18u47 0 Brussel Het Brusselse hof van beroep doet voor 4 november uitspraak over het kort geding dat zes kinderen van IS-strijders en hun ouders hebben ingesteld tegen de Belgische staat. De Brusselse rechtbank van eerste aanleg had beslist dat de Belgische staat alles in het werk moest stellen om de kinderen naar België te halen. De ouders waren tegen die beslissing in beroep gegaan omdat de rechtbank van eerste aanleg had geoordeeld dat zij geen bijstand moesten krijgen.

Het gaat om de kinderen van Syriëstrijdsters Jessie Van Eetvelde en Sabah Hammani, en Syriëstrijder Adel Mezroui. De vrouwen en kinderen verblijven in vluchtelingenkamp Al-Hol, buiten de bufferzone die de Turken momenteel bezetten in Syrië. Mezroui zit in de Koerdische gevangenis in Al-Hasakah, zonder medische bijstand. Op 11 december 2019 besliste de Brusselse kortgedingrechter dat de Belgische regering aan de kinderen consulaire bijstand moest verlenen en hen documenten moet bezorgen die hen in staat zouden stellen om onder begeleiding naar België te komen. De kortgedingrechter legde ook een dwangsom op van 5.000 euro per dag vertraging en per kind. De ouders gingen tegen die beslissing in beroep omdat de beslissing van de kortgedingrechter ertoe zou leiden dat ouders en kinderen gescheiden zouden worden, wat volgens de advocaten van de kinderen en ouders ingaat tegen het Kinderrechtenverdrag. Bovendien waren de advocaten van de kinderen en hun ouders van mening dat de Belgische regering te weinig deed om de beschikking van de kortgedingrechter uit te voeren, en besloten ze de dwangsommen op te eisen. De regering stapte echter naar de dwangsommenrechter, de rechter die de oorspronkelijke beschikking in kort geding had uitgesproken, en die oordeelde dat de regering in de onmogelijkheid was om de beschikking uit te voeren. De ouders en kinderen gingen ook tegen die beschikking in beroep.- Het hof van beroep heeft zich woensdag over al die aspecten gebogen en doet voor 4 november uitspraak.