Korte werkonderbreking bij Net Brussel door coronavirus JCV

03 maart 2020

16u11 0 Brussel Een aantal medewerkers van Net Brussel van de post Meudon in Neder-Over-Heembeek heeft maandagmorgen het werk neergelegd omdat ze vreesden niet voldoende beschermd te zijn tegen het coronavirus. Na overleg ging het personeel weer aan de slag.

Het ging om een veertigtal personeelsleden die vooral bezig zijn met het leegmaken van glasbollen. De gewone omhalingen ondervonden dus geen effect van de actie.

De ophalers vroegen onder meer om desinfecterende gels. “Er was inderdaad een angst bij het personeel die eerder emotioneel dan rationeel was”, zegt Etienne Cornesse, woordvoerder van Net Brussel. “Na overleg bleek er geen probleem meer te zijn en ging iedereen weer aan de slag.”

Net Brussel blijft de situatie we in de gaten houden. “Wij houden elke morgen om 10 uur overleg”, zegt Cornesse. “De gezondheid van onze werknemers is erg belangrijk.”