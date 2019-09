Korpschef Jacques Gorteman verlaat politiezone Brussel-West SHVM

24 september 2019

09u03 0 Evere Jacques Gorteman die sinds april 2018 korpschef was voor politiezone Brussel-West, verlaat het team om les te geven in het GIP, de Gewestelijke Intercommunale Politieschool in Evere.

In april van vorig jaar werd Gorteman korpschef ad-interim na het plotse vertrek van Betrand Vols, die amper zes maanden aan het hoofd stond van de zone. Vols bood zich in 2016 aan voor een functie in de Europese Commissie voor Fraudebestrijding. Twee jaar later kreeg hij bericht dat hij weerhouden was voor de job en besloot na enige twijfel de job aan te nemen, waardoor de zone het een tijdje zonder korpschef zou moeten stellen.

Het mandaat van Gorteman was dus een soort van overgangsfase ten tijde van de lokale verkiezingen waarin de nieuwe burgemeesters, en daarmee het nieuwe politiecollege, werden aangeduid.