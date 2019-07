Kopstuk Black Wolves vraagt wedersamenstelling WHW

23 juli 2019

11u55 0 Brussel Yannick Kialanda, een kopstuk van de bende Black Wolves heeft voor de Brusselse raadkamer een wedersamenstelling gevraagd. Hij wordt verdacht van een poging tot doodslag op een lid van de rivaliserende stadsbende Black Pitts.

De feiten zouden zich hebben voorgedaan op 18 februari, kort voor middernacht in een café in Elsene. Kialanda zou daar het lid van de Black Pitts in de buik geschoten hebben. Het slachtoffer raakte zwaargewond en verbleef verschillende weken op de dienst intensieve zorgen van het ziekenhuis. Yanick Kialanda is geen onbekende voor het gerecht. In 2011 werd hij al veroordeeld tot 15 maanden cel omdat hij een lid van een andere stadsbende, Berchem, had neergestoken. Hij was ook pas kort voor de feiten vrijgelaten uit de gevangenis, na een veroordeling voor andere misstappen.

Het parket vervolgt hem nu voor poging doodslag. De raadkamer zou deze week beslissen over zijn doorverwijzing maar zal zich nu eerst buigen over de vraag tot een reconstructie van de feiten.