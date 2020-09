Kopstuk ‘Bende van de Miljardair’ in beroep toch veroordeeld: Marc Verbesselt krijgt 4 jaar cel voor drugshandel Wouter Hertogs

30 september 2020

14u21 0 Brussel Marc Verbesselt, een van de kopstukken van Marc Verbesselt, een van de kopstukken van de beruchte Bende van de Miljardair , is na een verkregen vrijspraak in 2018 nu door het hof van beroep toch veroordeeld tot 4 jaar cel. Elf andere verdachten kregen celstraffen van 2 tot 7 jaar. Volgens het hof hadden de verschillende betrokkenen zich beziggehouden met de grootscheepse kweek en handel in cannabis en de invoer van grote ladingen cocaïne.

Marc Verbesselt kwam midden de jaren 90 van de vorige eeuw in het nieuws als kopstuk van een internationaal netwerk dat vrouwen uit Oost-Europese en derdewereldlanden naar België en Nederland haalde en exploiteerde in prostitutiebars. Zij organiseerden hun activiteiten vanuit de Rotterdamse club Le Milliardaire en raakten bekend als de Bende van de Miljardair. In juni 2014 werd Verbesselt opgepakt, samen met een achttal Albanezen, op verdenking van drugshandel. Het dossier was aan het rollen gegaan toen de federale politie gedetailleerde informatie kreeg dat de Albanees Leonard Z. actief was in de handel in cannabis. Z. was geen onbekende voor het gerecht aangezien hij korte tijd voordien in Antwerpen al tot vijf jaar cel was veroordeeld voor invoer van cocaïne, een dossier waarin ook Marc Verbesselt een rol had gespeeld en veroordeeld was.

Java-café

De federale politie startte een uitgebreid onderzoek, waarin gebruik werd gemaakt van telefonie-onderzoek, observaties, telefoontaps en zelfs infiltraties. Dat onderzoek bracht zes cannabisplantages aan het licht, onder meer op de bovenverdieping van het Java-café in de Brusselse Sint-Gorikswijk, maar ook in Waterloo, Sint-Gillis, Evere en Schaarbeek. Die waren allemaal het werk van Leonard Z. die verschillende familieleden en vrienden inschakelde om de panden te huren, de plantages te verzorgen en de planten te oogsten.

Een groot deel van de opbrengst van de plantages werd volgens het parket naar Albanië versluisd. De speurders stootten immers niet alleen op overschrijvingen van grote geldsommen naar Albanië, de ouders en familie van Z. bleken er daar een zeer luxueuze levensstijl op na te houden. Ook Z. en zijn partner in België leken niet ongevoelig voor luxe: in hun woning vond de politie verschillende Vuitton-tassen en luxehorloges. Volgens het parket konden die niet aangekocht zijn met het loon dat het koppel verdiende als poetshulp en strijkster.

Infiltrant

In de loop van het onderzoek kwam ook Marc Verbesselt weer in het vizier. Die stond nog steeds in contact met Leonard Z., maar hield zich volgens het parket samen met een andere verdachte vooral bezig met de invoer van grote hoeveelheden cocaïne. Dat moest blijken uit een hele reeks afgeluisterde gesprekken, en informatie die vergaard was door een geïnfiltreerde politieman.

De correctionele rechtbank oordeelde echter, in september 2018, dat Verbesselt weliswaar veel gesprekken had gevoerd maar weinig concreets had ondernomen en sprak de man, samen met een tweede verdachte, vrij. Het luik over de cannabisplantages werd toen afgesplitst. Het hof van beroep heeft beide luiken ondertussen opnieuw samengevoegd en Verbesselt wel schuldig bevonden, net als elf andere verdachten. Zo kreeg Leonard Z. ditmaal 7 jaar cel en tien andere verdachten gevangenisstraffen van 2 tot 5 jaar. Eén persoon werd volledig vrijgesproken en voor twee veroordeelden beval het hof ook de onmiddellijke aanhouding.