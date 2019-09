Koolwaterstofverontreiniging ontdekt in Brussels waterzuiveringsstation SHVM

24 september 2019

17u53

Bron: Belga 0 Brussel In het Brusselse waterzuiveringsstation Noord is koolwaterstofverontreiniging vastgesteld in afvalwater dat afkomstig is van de collector van Woluwe. Dat werd op 19 september door de uitbaters van het station gemeld aan Leefmilieu Brussel. Hoe de verontreiniging is kunnen gebeuren, is nog niet bekend.

Een teveel aan koolwaterstoffen vormt een bedreiging voor de goede werking van het zuiveringsstation, want de bacteriën die nodig zijn voor de zuivering van het afvalwater worden hierdoor voortdurend vernietigd. Dankzij de regenval van zondagavond zijn de concentraties koolwaterstoffen weliswaar nog zo laag gebleven dat de capaciteit van biologische behandeling van het zuiveringsstation niet werd beïnvloed.

Het interventieprotocol dat in een dergelijke situatie is voorzien, werd onmiddellijk uitgevoerd. De watertoevoer van de collector in Woluwe werd beperkt en inspecteurs van Leefmilieu Brussel konden zo stroomafwaarts gaan om de impact te bepalen van de beperking op de kwaliteit van het water van de Zenne. Er werden echter geen sporen van verontreiniging ontdekt.

Strafbare inbreuk

De oorzaak is nog niet bekend en dus blijft het nog gissen naar hoe de koolwaterstoffen in het water geraakten. Het kan gaan om een ongecontroleerde lozing, een lekkende tank of een andere reden.

De onderzoeken en analyses gaan intussen gewoon verder. Leefmilieu Brussel, de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer, Vivaqua en Aquiris bundelen hun krachten om de verantwoordelijken van dit feit te identificeren. De instanties benadrukken dat dit een strafbare inbreuk is waar zware boetes op staan.