Koninklijke Vlaamse Schouwburg geëvacueerd bij brand SHVM

26 november 2019

12u43 0 Brussel Werknemers van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel zijn deze middag rond 11.30 uur een tijdje geëvacueerd nadat er een brand ontstond in het gebouw.

De oorzaak van da brand lag aan een hoopje papier dat in een technische koker belandde, waardoor die vervolgens vuur vatte. Vervolgens loeide het brandalarm en kwam de brandweer onmiddellijk ter plaatse. Volgens brandweerwoordvoerder Walter Derieuw was de brand snel geblust en konden de werknemers een half uurtje later alweer aan het werk.