Koninklijke Schouwburg heeft coronaproof programma klaar: openluchtpodium op Arduinkaai voor 150 toeschouwers JCV

10 juni 2020

09u01 0 Brussel De Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) in Brussel heeft zijn nieuwe seizoen “Breekt Uit” klaar voor een “coronaproof” najaar waarin mensen in alle veiligheid kunnen genieten van cultuur. Daarvoor komt er een podium op de Arduinkaai, achter het gebouw van de schouwburg. Daarnaast wordt er binnen in KVS Bol en KVS Box met een beperkte capaciteit verder gewerkt.

Bijzondere tijden vragen om creatieve oplossingen en bij de KVS hebben ze niet stilgezeten om de eerste voorstellingen van het nieuwe seizoen veilig te laten verlopen. Het podium op het achterplein wordt daarbij het pronkstuk dat plaats moet bieden aan 150 toeschouwers. In open lucht is de kans op besmetting sowieso al kleiner en hier zal de sociale afstand makkelijk gerespecteerd kunnen worden.

Op het achterplein worden in september en oktober meteen vijf voorstellingen geprogrammeerd met heel wat (bekend) talent van eigen bodem. Bruno Vanden Broecke en Valentijn Dhaenens mogen het unieke buitendecor inhuldigen met hun voorstelling “Jonathan”. Voor het eerst staan beide acteurs samen op scène met een voorstelling doordrongen van artificiële intelligentie.

Een ding is zeker: wij gaan samen met onze artiesten aan de slag in september en brengen het werk tot bij de mensen, op welke manier dan ook. Anders dan voorheen, dat wel. In veelheid en kleinheid, maar niet minder intens of passioneel, en met evenveel talent en kwaliteit Michael De Cock, artistiek directeur van de KVS

De capaciteit in de zalen KVS Bol en KVS Box moet ook teruggebracht worden en dus worden er in eerste instantie 100 plaatsen verkocht. De producties die door de vervroegde sluiting niet in première konden gaan, krijgen hierdoor nog steeds een plek in KVS ‘Breekt Uit’. “We gingen op zoek naar andere oplossingen. Nieuwe manieren van tonen en beleven. Dat kan”, stelt Michael De Cock, artistiek directeur van de KVS. “Een ding is zeker: wij gaan samen met onze artiesten aan de slag in september en brengen het werk tot bij u, op welke manier dan ook. Anders dan voorheen, dat wel. In veelheid en kleinheid, maar niet minder intens of passioneel, en met evenveel talent en kwaliteit.” De KVS lanceert voor haar nieuwe seizoen daarom ook een open call voor artiesten die zin hebben om hun werk te komen tonen in hun cultuurhuis.

Tickets

De ticketverkoop verloopt ook anders in coronatijden. Je kan per voorstelling meerdere tickets kopen en indien je in groep komt, word je samen geplaatst. Voorlopig zijn er enkel tickets te koop voor de eerste voorstellingen van het seizoen en dit aan twee tarieven. Er is het standaardtarief van 20 euro en het Breek-Uit-voordeeltarief van 15 euro. Die korting is in het leven geroepen voor mensen die het door de coronacrisis ook wat moeilijker hebben. Mocht een voorstelling omwille van een nieuwe COVID-19-uitbraak geannuleerd worden, dan betaalt de KVS het bedrag volledig terug.

Wie geen ticket kon bemachtigen of nog wat angstig is om naar het theater te gaan, hoeft niet te vrezen. De KVS bekijkt volop welke voorstellingen ze kunnen livestreamen, zodat je ze vanuit de zetel kan bekijken. Tot slot heeft de coronacrisis getoond dat de KVS op erg trouwe bezoekers kan rekenen. In de voorbije maanden werd meer dan 50.000 euro gedoneerd door geen terugbetaling te vragen voor een aangekocht ticket. Dat geld werd ingezet om artiesten, technici en freelancers die niet konden optreden alsnog te vergoeden en het nieuwe “Breekt Uit” programma mogelijk te maken.