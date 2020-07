Koninklijke Bibliotheek krijgt dakbar deze zomer JCV

13u54 0 Brussel Vanaf donderdag kan je genieten van een hapje en een drankje op het dak van de Koninklijke Biblioteek (KBR) aan de Kunstberg. De dakbar ALBERT-zomer is een voorsmaakje van het vernieuwde restaurant van de KBR, dat in september open gaat.

Het restaurant van de KBR, in de volksmond beter bekend als de Albertine, staat al bekend om zijn mooi uitzicht over Brussel. Vanaf 9 juli wordt ook het dak ingezet als bar. Verschillende Brusselse feestcollectieven organiseren rooftop apero’s, afterworks en DJ sets. Met een oppervlakte van 2.000 vierkante meter is er ook meer dan genoeg plaats om alles coronaproof te laten verlopen.

De rooftop bar is een voorsmaakje van de opening van het vernieuwde restaurant. Dat krijgt de naam A L B E R T en is het geesteskind van chef Filip Fransen. Het restaurant opent samen met het nieuwe KBR-museum de deuren op 18 september. Het zomerprogramma loopt alvast tot 13 september. De ingang van de zomerbar is aan het Museumplein. De activiteiten zijn uiteraard wel afhankelijk van het weer.