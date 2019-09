Koninklijk Vlaams Schouwburg stelt nieuw programma voor met openingsfeest SZM

25 september 2019

Het Koninklijk Vlaams Schouwburg (KVS) opent het seizoen 2019-20 in stijl. Op het programma tijdens de openingsavond op woensdag 25 september staan tal van dansperformances, voorstellingen, een de inhuldiging van een gloednieuwe muurschildering. Het feest begint om 17.30 uur en gaat door tot in de vroege uurtjes.

De kunstenaars van Farm Prod en de urban dansers van van het Detours Festival en het gezelschap No Way Back trappen om 18.30 uur het feest op gang. Farm Prod onthult haar vierde en laatste muurschildering op het balkon van Café Congo, ditmaal geïnspireerd door de Vlaamse meester Pieter Bruegel de Oude. De urban dansers palmen de ruimte voor KVS BOL in met hun project De Dans van de Rebelse Engelen. Zo verwelkomen ze meteen ook het publiek dat naar de wereldpremière komt van Le Silence des Ombres van Benjamin Attahir, in opdracht van De Munt.

Het experimentele buurthuis Tropicana wordt ingepalmd door de performance Other Enter van Einat Tuchman om 19 uur, in samenwerking met Doha Jaadi. Twee vrouwen vertellen over hun ervaringen met een buurtproject in de Molenbeekse Havenwijk. De ene is vijftig, de andere zestien. De ene heeft Israëlische roots, de andere Marokkaanse. De ene is geboren en getogen in Molenbeek, de andere ‘immigreerde’ er drie jaar geleden naartoe. Wat hen bindt is de droom om een utopische plaats voor iedereen te creëren. ‘Espacetous’, een plek waar al die verschillende culturen elkaar ontmoeten, leren kennen en ontdekken hoe ze elkaar kunnen versterken via hun enorme schat aan kennis.

KVS BOX wordt ook om 19 uur omgebouwd tot een reuze cypher voor het participatieve dansspektakel Show me yours (I’ll show you mine) van Delphine Somers en Awoulath Alougbin. Het wordt een genereus dansfeest waar alle stijlen door en met elkaar dansen, gaande van jumpstyle tot dabke, lindy hop, pop & lock, reggaeton en nog veel meer. Iedereen wordt uitgenodigd op de dansvloer om tot in de vroege uurtjes het seizoen al dansend in te zetten.