Koninklijk bezoek voor project dat jongeren samenbrengt met vluchtelingen JCV

26 februari 2020

17u40 0 Brussel Koningin Paola heeft woensdag het Museum Kunst & Geschiedenis in het Brusselse Jubelpark bezocht om er het project ‘Kuifje in België’ van vzw Habbekrats te ontdekken. Daarmee brengt de vzw een hele week lang een dertigtal Nederlandstalige en Franstalige Belgische jongeren samen met jonge vluchtelingen.

De groep trekt een hele week lang samen langs enkele belangrijke bezienswaardigheden in ons land met Kuifje als gids. “Het verhaal van de zoektocht is dat de beeldjes uit het Imaginair Museum van Kuifje zoek zijn geraakt door het duo Jansen & Janssen en die moeten de jongeren in gemengde groepjes terugvinden door samen opdrachten te vervullen. Een hele week lang strijden ze tijdens deze zoektocht tegen elkaar”, zegt Dries Boeye van Habbekrats. “We brengen de jongeren, die anders niet zouden samenkomen, hier bij elkaar in goede en mooie omstandigheden, zoals vandaag. Je ziet dat de jongeren elkaar heel snel omarmen en voor elkaar beginnen zorgen.”

Het project krijgt steun van de Stichting Koningin Fabiola voor haar inzet voor jongeren die moeilijkheden hebben op het vlak van maatschappelijke integratie. Voor de jongeren aan hun zoektocht begonnen in het Museum Kunst & Geschiedenis zaten ze samen met koningin Fabiola voor een stukje taart en konden ze hun verhalen en ervaringen delen.