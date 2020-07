Koningsplein krijgt voetgangerszone na heraanleg JCV

15 juli 2020

16u41 0 Brussel Het Koningsplein verliest zijn rond punt en wordt een T-kruising waarbij de noordelijke helft voor voetgangers is voorbehouden. Dat zijn Beliris, Stad Brussel en het Brussels Gewest overeengekomen. De heraanleg van het plein sleept al jaren aan.

De laatste versie van de plannen voor het Koningsplein is een terugkeer naar de originele plannen uit 2014. Die haalden het in eerste instantie niet door een meningsverschil tussen het vorige stadsbestuur en het Gewest. Nu is er dus een nieuwe overeenkomst tussen alle partijen. “De discussies over het plein zijn al lang bezig”, bevestigt Brussels schepen van Openbare Werken Ans Persoons (one.brussels). “Na veel overleg hebben we nu opnieuw een principebeslissing. Er moet wel nog een nieuw openbaar onderzoek komen voor er een vergunning kan komen.”

In de nieuwe plannen verandert het plein in een T-kruispunt, waarbij het standbeeld van Godfried van Bouillon licht verplaatst wordt. “Het autoverkeer en de trams zullen dezelfde bedding delen, met voorrang voor het openbaar vervoer, en die ruimte wordt afgesloten met paaltjes”, zegt Elien De Swaef van Beliris, het federale fonds voor Brussel. “De rest van het plein staat dan open voor voetgangers, waarvoor er een zone komt langs de kant van het Koninklijk Paleis. De originele trottoirs die er nu liggen, blijven wel behouden, want zij zijn de oudste van het land en dus historisch belangrijk.”