Koningin Mathilde bezoekt zomerschool voor kwetsbare jongeren

16 juli 2020

15u51

Bron: Belga 0 Brussel Koningin Mathilde heeft donderdag een bezoek gebracht aan de zomerschool van YouthStart in Ukkel. Die organisatie begeleidt kwetsbare jongeren en probeert hen opnieuw vertrouwen te geven via een doorgedreven training.

Het bezoek van Koningin Mathilde begon met een werkvergadering met algemeen directeur van YouthStart Bart De Bondt en enkele van de trainers die de kwetsbare jongeren tijdens hun 8 tot 10-daagse traject op de zomerschool begeleiden. Nadien was het aan de jongeren zelf om de koningin te ontmoeten en hun projectideeën, hun ervaringen, maar ook hun dromen aan haar voor te leggen. Koningin Mathilde verleent bovendien al enkele jaren haar Hoge Bescherming aan YouthStart Belgium.

Als non-profit organisatie stimuleert YouthStart het ondernemerschap van ‘NEET-jongeren’ (not in education, employment or training) tussen 16 en 30 jaar. Die jongeren, die maximaal een diploma secundair onderwijs hebben behaald, dreigen door de coronacrisis één van de belangrijkste economische slachtoffers dreigen te worden.

Droomproject

Tijdens de training bij YouthStart werken de jongeren een eigen idee of product uit, maken ze een businessplan op en presenteren ze op de laatste dag hun droomproject. De jongeren die de training met succes afronden, krijgen een erkend certificaat. “Deze gratis opleiding heeft als doel om de jongeren hun talenten te laten ontdekken, zodat ze vertrouwen opdoen. Ze worden ondernemer van hun eigen leven en nemen het zelf in handen”, vertelt Marie Michiels van YouthStart.

Uit een recente studie van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) blijkt dat 80 procent van de jongeren die de YouthStart-training volgen, daarna onmiddellijk werk vindt, gaat studeren of start als zelfstandige.