Koningin Mathilde bezoekt minderjarige vluchtelingen in Anderlecht JCV

29 juni 2020

16u20

Bron: Belga 0 Brussel Koningin Mathilde heeft maandagochtend een bezoek gebracht aan Minor-Ndako in Anderlecht. Die vzw zorgt voor opvang en begeleiding van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. Tijdens haar werkbezoek ging de koningin het gesprek aan met zeven jongeren die dankzij de specifieke begeleiding van Minor-Ndako nu een zelfstandig leven leiden.

De vzw Minor-Ndako werd in 2000 opgericht om buitenlandse niet-begeleide minderjarigen op te vangen en hen een toekomst te bieden via gespecialiseerde begeleiding. Voor deze jongeren, die afkomstig zijn uit landen als Syrië, Afghanistan en Kenia, is er een totaalaanbod dat gaat van residentiële opvang in kleinschalige leefgroepen tot begeleiding op maat voor jonge vluchtelingen die zelfstandig wonen. De vzw beschikt in heel Vlaanderen en Brussel over 191 begeleidingsplaatsen, waarvan 73 residentiële plaatsen, 90 plaatsen begeleid zelfstandig wonen, 26 plaatsen voor thuisbegeleiding en 2 crisisplaatsen.

Toekomstplannen

In de tuin van het centrum van Minor-Ndako in Anderlecht zat koningin Mathilde samen met zeven jongeren die nu zelfstandig wonen. Ze was specifiek geïnteresseerd in hun ervaring rond het alleen wonen en bevroeg hen naar de moeilijkheden die hierbij kwamen kijken, zoals het leren van Nederlands, maar ook de zoektocht naar een job of de eenzaamheid tijdens de coronacrisis. De koningin sprak met de jongeren ook over hun toekomstplannen.

In 2019 heeft Minor-Ndako 132 jongeren begeleid in het zelfstandig wonen. In principe kan de vzw jongeren tot hun 25ste begeleiden, maar velen van hen kiezen al voor hun 21ste voor een zelfstandig leven. Elke jongere heeft via het OCMW recht op een leefloon of krijgt verblijfssubsidies van de vzw.

