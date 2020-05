Koning Filip steekt handelaars hart onder de riem Wouter Hertogs

10 mei 2020

18u54 12 Brussel Koning Filip heeft zondagmiddag enkele handelszaken in het centrum van Brussel bezocht aan de vooravond van de heropening. Hij ging langs in vier familiezaken die gedurende de lockdown, net als de meeste ander handelszaken, verplicht waren gesloten te blijven.

Tijdens zijn bezoek sprak de koning met de zaakvoerders over de voorbereidingen voor de heropening onder strikte voorwaarden en over de voorbije lockdown, maar ook over de toekomstperspectieven voor de detailhandelaar. De koning bracht boekhandel Tropismes, koffiebranderij Cafés Delahaut, kunst- en designwinkel On And On en speelgoedwinkel The Grasshopper een bezoekje

Met dit bezoek wilde de koning zijn steun uitdrukken voor de kleine winkeliers in stadscentra die zwaar getroffen zijn door de maatregelen om COVID-19 in te dammen.