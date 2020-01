Koning Filip bezoekt opvangcentrum voor daklozen JCV

08 januari 2020

20u29

Bron: Belga 0 Brussel Koning Filip heeft woensdagavond een bezoek gebracht aan het daklozencentrum in de Trierstraat. Met het bezoek wil de koning kwetsbare personen en de hulpverleners die zich dagelijks voor hen inzetten in de verf zetten.

Het daklozencentrum wordt gerund door een samenwerking van verschillende hulporganisaties, zoals de Franstalige tak van het Rode Kruis, Dokters van de Wereld en het CAW. Het is gespecialiseerd in de opvang van minderjarigen, maar ook in het bieden van medische en psychosociale begeleiding. Het centrum is sinds december 2018 open en vangt momenteel 257 bewoners op, waarvan 147 mannen en 110 vrouwen. Er verblijven liefst 74 minderjarigen en daartussen zijn 21 baby’s van jonger dan drie jaar.

Het bijzondere is dat het opvangcentrum 24 op 24 uur open is en de daklozen er heel de dag terecht kunnen. De hulporganisaties moedigen hen zelfs aan om minstens één maand te blijven. Zo kunnen de daklozen even op adem komen in een stabiele omgeving.

Koning Filip bezocht eerst een ruimte waar de jongsten kunnen spelen en de schoolgaande kinderen, die verspreid zijn over scholen in het Brusselse gewest, in de naschoolse opvang hun huiswerk kunnen maken. Nadien ging de koning enkele alleenstaande mama’s en hun baby’s begroeten en ook ging hij een kijkje nemen in het cybercafé van het opvangcentrum. Als afsluiter vond er nog een werkvergadering plaats met enkele verantwoordelijken van de hulporganisaties.