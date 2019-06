Koning Filip bezoekt opleidingsateliers voor jongeren JCV

11 juni 2019

18u36

Bron: Belga, eigen berichtgeving 1 Brussel Koning Filip heeft dinsdag een bezoek gebracht aan de ateliers van Out of the Box. Dat is een atelier voor creatieve pedagogie dat zich richt op schoolverlaters tussen 15 en 19 jaar. De koning was er zeer openhartig over zijn eigen problemen op school.

Out of the Box is een privé-initiatief dat op vier jaar tijd is uitgegroeid tot een succesverhaal. Jongeren die de school verlaten worden gedurende een jaar opgevangen in een herenhuis in Etterbeek. Daarna moeten ze terug naar een gewone school of leggen ze hun examens af voor de middenjury.

Kostuums en gedichten

Een 30-tal jongeren in het huis mochten dinsdag hun projecten demonstreren aan de koning. Dat ging van kostuums die ze ontworpen hadden tot zelfgeschreven gedichten die ze voordroegen. Ook lieten ze de koning een rapnummer horen dat ze opgenomen hadden.

Filip gaf daarbij een zeer geïnteresseerde indruk en liet niet na om het ook te hebben over zijn eigen schoolproblemen. “Toen ik jong was, had ik het ook zeer moeilijk op school”, zei de vorst. “Ik voelde me slecht behandeld. Het was helemaal niet makkelijk voor mij. Er zijn verschillende types van intelligentie en de school lijkt maar voor één type gemaakt. Sommige kinderen zijn pas op latere leeftijd klaar voor die aanpak. Dat was bij mij het geval denk ik, maar deze plek is een uitzonderlijk cadeau voor jullie.”