Kone-werknemers houden staking aan na urenlange bemiddeling met directie SZM

08 juli 2019

22u59 0 Brussel Tijdens de urenlange bemiddeling bij liftonderhoudsbedrijf Kone in Sint-Lambrechts-Woluwe is maandagavond geen akkoord bereikt. Dat meldt Grégory Dascotte (MWB-FGTB). Het personeel komt dinsdag samen om te bekijken hoe het verder moet.

Sinds vorige week dinsdag staken elke dag 80 tot 100 werknemers bij liftonderhoudsbedrijf Kone op de site in Sint-Lambrechts-Woluwe. De werknemers zijn ontevreden over het ontslag van een collega en vakbondsafgevaardigde. Ze eisen dat dat de ontslagprocedure wordt stopgezet. Maandag om 15 uur startte een bemiddelingsvergadering tussen de vakbonden en directie, maar daar kwamen ze niet tot een consensus.

Volgens de directie van Kone Belgium zou de man herhaaldelijk weigeren de veiligheidsinstructies toe te passen. Maar volgens andere werknemers zou het heel warm zijn in de machinekamer en is het bovendien niet verplicht om een helm te dragen. Naar verluidt wordt de vakbondsafgevaardigde ook geviseerd op basis van wat hij naar voren brengt tijdens vergaderingen. De directie houdt voet bij stuk. “Veiligheid is de eerste prioriteit bij Kone.”