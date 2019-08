Koffietje drinken met je wijkagent? SZM

25 augustus 2019

10u59 0 Brussel Politiezone Brussel Hoofdstad en Elsene wil het contact met de burgers bevorderen met een nieuw initiatief, coffee with a cop. De bedoeling is dat wijkagenten een avond met inwoners een koffie kunnen drinken en praten over problemen in de wijk.

“De ideale gelegenheid om vragen te stellen en te praten over enkele wijkvraagstukken”, zegt de politiezone. Zo werden er vier data opgesteld, waar burgers welkom zijn voor een koffie in een café in de buurt.

Op 18 september van 16 tot 19 uur start Elsene in “La Signare”. Op 20 september van 16 tot 19 uur is Laken aan de beurt in “Le Houba”. Inwoners van Brussel-Stad spreken af op 26 september van 13 tot 15 uur in “Tetouan” en op 30 september van 13 tot 16 uur kan je een koffietje drinken in café “De Wand” in Neder-Over-Heembeek.