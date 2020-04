Koelcontainers op kerkhof van Ukkel omdat begrafenisondernemers plaats tekort hebben JCV

15 april 2020

14u04 26 Brussel

Op de begraafplaats van Verrewinkel in Ukkel staan sinds een week twee koelcontainers voor de opslag van lijkkisten. De begrafenisondernemers in de gemeente kampen met plaatstekort door de extra coronadoden.

De gemeente Ukkel plaatste de containers op vraag van de begrafenisondernemers. “Zij kwamen in moeilijkheden omdat er niet genoeg plaats was om alle kisten op te slaan”, zegt burgemeester Boris Dilliès (MR). “Daarom hebben we sinds een week deze twee containers geplaatst. Zij zullen er blijven staan zo lang als nodig is.”

Ukkel is volgens Dilliès niet zwaarder getroffen dan andere gemeenten. “Dit was een specifieke vraag van de begrafenisondernemers in onze gemeente”, zegt hij.