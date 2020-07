Koekelberg verlengt alcoholverbod op pleinen JCV

09 juli 2020

16u21 0 Brussel Op het Van Huffelplein, de Novillesquare en het Bastenakenplein in Koekelberg is het minstens tot het einde van de zomer verboden om in het openbaar alcohol te drinken. De gemeente wil zo de overlast op de pleinen aanpakken.

Het verbod op het openbaar drinken van alcohol was al van kracht, maar wordt nu door de gemeente verlengd voor de rest van de zomervakantie. Volgens burgemeester Ahmed Laaouej (PS) is de verlenging noodzakelijk omdat mensen die drinken voor overlast bleven zorgen op het plein. Sinds het verbod begin juni inging zou het op de pleinen in kwestie alvast rustiger zijn geworden.

Wie het verbod met de voeten treedt, riskeert een boete van 350 euro. Tot nu toe werden er al vijf pv’s opgemaakt en veertien administratieve dossiers geopend. Op de terrassen van cafés en restaurants blijft het nuttigen van alcohol uiteraard wel toegestaan.