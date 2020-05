Koekelberg sluit zich aan bij Gewestelijk parkeeragentschap JCV

26 mei 2020

15u54

Bron: Belga 0 Brussel Koekelberg wordt de tiende gemeente die zich aansluit bij het parkeeragentschap parking.brussels. Vanaf begin volgende maand zal het agentschap boetes uitschrijven en controles uitvoeren in de gemeente.

Parking.brussels zal vanaf 1 juni het parkeren op de openbare weg controleren en de parkeerkaarten beheren voor de gemeente Koekelberg. Die taken worden momenteel respectievelijk uitgevoerd door een privéfirma en de dienst Bevolking van de gemeente. “De overname zal ons helpen om een nieuw en innovatief parkeerbeleid op poten te zetten en een vlotte service te verlenen aan de bewoners”, zegt Koekelbergs schepen van Mobiliteit, Marie Bijnens (Groen). “Nieuwe applicaties en technische middelen zoals de scanwagen zullen ons in staat stellen om parkeergegevens te analyseren en het parkeren te optimaliseren.”

De meer dan 4.000 parkeerplaatsen langs de 22,3 kilometer aan wegen in Koekelberg worden voortaan gecontroleerd door stewards en scanvoertuigen van het gewestelijk parkeeragentschap. De automobilisten die in Koekelberg parkeren, kunnen de nieuwe parkeerautomaten gebruiken of betalen via een van de smartphone-apps die parking.brussels ter beschikking stelt.

De inwoners van Koekelberg moeten hun virtuele gemeentelijke of gewestelijke vrijstellingskaart nu aanvragen bij de klantendienst van parking.brussels, via de antennes in Molenbeek en Jette of op het wekelijks onthaalpunt in het gemeentehuis van Koekelberg.