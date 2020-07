Knip in Marsveldstraat moet sluipverkeer aan Troon en Naamsepoort verhinderen JCV

10 juli 2020

15u25 0 Brussel De Marsveldstraat in Elsene wordt doorgeknipt voor het autoverkeer. Dat moet sluipverkeer tegengaan, want nu is dat nog een populaire route voor wagens die de files rond Troon en Naamsepoort willen vermijden.

De Marsveldstraat krijgt bloembakken om sluipverkeer te vermijden in de wijk en de openbare ruimte te vergroten ter hoogte van het park. Daarnaast worden er zebrapaden en een fietspad in tegengestelde richting aangelegd. Zo moet de buurt veiliger worden voor fietsers en voetgangers. De Marsveldstraat is namelijk een belangrijke fietsas tussen de Troonlaan en de Naamsepoort. De vernieuwde straat werd vrijdag ingehuldigd door de Brusselse schepen van Mobiliteit Bart Dhondt (Groen), Elsens Burgemeester Christos Doulkeridis (Ecolo) en de Elsense schepen van Mobiliteit Yves Rouyet (Ecolo).

Naast de knip worden er nog andere maatregelen genomen in de buurt. Zo wordt de Esplanadestraat een eenrichtingsstraat van de Troonstraat tot aan de Marsveldstraat en wordt er een zebrapad aangelegd in de Hoornestraat.