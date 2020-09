Klusjesman betrapt in holst van de nacht jonge dief in restaurant

Stephanie Romans

16 september 2020

08u39 0 Brussel In de nacht van maandag op dinsdag is om 04.00 uur ‘s ochtends in een horecazaak in de Van Praetstraat in Brussel een inbraak en bedreiging met een taser en een mes gepleegd. Dat heeft het het parket van Brussel dinsdag gemeld. Een 21-jarige jongeman werd door de onderzoeksrechter aangehouden.

Een klusjesman die in de horecazaak aan het werk was, betrapte een man die de inhoud van de kassa wilde stelen. De dief probeerde te ontsnappen door het venster waarlangs hij was binnengedrongen. De klusjesman probeerde de indringer in bedwang te houden, maar werd aangevallen met een taser en daarna met een mes. De dief bedreigde de klusjesman ook met de uitroep dat hij de komende dagen met een pistool zou terugkomen.

Taser

De klusjesman is niet gewond geraakt. Hij belde wel meteen de politie. Dankzij zijn beschrijving kon de verdachte op de Anspachlaan worden onderschept door een team van de territoriale interventiebrigade, bijgestaan door de hondenbrigade. De zoektocht maakte het ook mogelijk om de taser terug te vinden die een paar meter van de plaats van arrestatie op de grond was gegooid.

Een tweede getuige toonde later die avond een video van de woordenwisseling tussen de klusjesman en de dief. De beelden bevestigden dat de jongeman de inbraak gepleegd had. Tegen hem is ook een proces-verbaal opgesteld voor belediging van de agenten.