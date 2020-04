Kliniek Sint-Jan volgt COVID-19-patiënten na behandeling op via app JCV

15 april 2020

18u42

De Kliniek Sint-Jan gaat haar COVID-19-patiënten die na hun behandeling naar huis mogen gaan, opvolgen aan de hand van MoveUp, een applicatie voor smartphone en tablet. De patiënten vullen na hun ontslag uit het ziekenhuis dagelijks een vragenlijst in en kunnen contact houden met de artsen.

De patiënten die de behandeling van COVID-19 goed hebben doorstaan, kunnen zich geheel vrijwillig inschrijven op de app MoveUp. Als ze instemmen wordt de patiënten gevraagd om dagelijks een vragenlijst en enkele parameters zoals ademhalingsfrequentie, lichaamstemperatuur of bloeddruk in te vullen. Zo kan de genezing van nabij opgevolgd worden. “Dit is geen voortzetting van de behandeling thuis. We willen opvolgen hoe onze patiënten de volgende dagen en weken doormaken na zo’n plotse ingrijpende ziekte als COVID-19. Omdat de patiënt de juiste parameters ingeeft en vooral goed naar zijn of haar eigen lichaam moet luisteren, kan de ziekenhuisarts de patiënt correct begeleiden”, zegt hoofdarts Kenneth Coenye.

Bij de Kliniek Sint-Jan staan er vijftien artsen paraat om elke dag tussen 8 en 20 uur de gegevens van de patiënten te screenen en de eventuele vragen die binnenkomen in de chatbox van de applicatie te beantwoorden. De info wordt ook verder opgenomen in het patiëntendossier.