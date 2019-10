Klimaatrebellen willen zaterdag vergaderen in tuin van Koninklijk Paleis SHVM

10 oktober 2019

Bron: Belga, Eigen berichtgeving 0 Brussel De radicale klimaatorganisatie Extinction Rebellion Belgium kondigde donderdag op een persconferentie aan dat ze op zaterdag 12 oktober om 14 uur de tuinen van het Koninklijk Paleis willen overnemen en er volksvergaderingen houden. Die boodschap gaven ze eerder ook al aan op 30 september, toen de activisten probeerden om het Koninklijk Paleis binnen te dringen.

Vandaag deelde de groep op een persconferentie mee dat ze op zaterdag 12 oktober om 14.00 uur van plan zijn om de tuin voor het Koninklijk Paleis van Brussel te bezetten. Daarbij nodigen de leden de koning uit om een klimaat- en ecologische noodtoestand in België uit te roepen, net als op maandag 30 september. Elke inwoner van België wordt door hen uitgenodigd om deel te nemen aan een programma van volksvergarderingen, waar ze zullen bespreken hoe België moet reageren op de klimaat- en ecologische crisis.

“We debatteren tot de tien thema’s behandeld zijn, en er wordt verwacht dat dit 24 uur kan duren”, vertelt Linde Polfliet van Extinction Rebellion. “Artikel 23 in de grondwet, waarin burgers recht hebben op gezonde omgeving, moet worden ingewilligd. Met de volksvergaderingen willen we tonen dat het mogelijk is om tot oplossingen te komen. We zien het als een experiment voor een politiek alternatief.”

“Geen neutrale zone op een dode planeet”

Aangezien de tuin zich binnen de zogenaamde “neutrale” zone bevindt, waar demonstraties verboden zijn, is deze actie een daad van opzettelijke burgerlijke ongehoorzaamheid die de koning rechtstreeks aanspreekt en daarmee de passiviteit van de Belgische politieke autoriteiten veroordeelt. Het is volgens hen ook een daad van burgerplicht, waarmee burgers zich ertoe verbinden de tekortkomingen van hun regeringen te verhelpen en het bestaan van een politiek alternatief aan te tonen. Een alternatief dat de crisis effectief kan aanpakken zonder de democratie en de mensenrechten te ondermijnen.

De kans is groot dat de politie massaal aanwezig zal zijn om de actievoerders de doorgang te verhinderen. “We hebben contact gehad met de politie en die heeft gezegd dat we niet welkom zijn. We gaan zo dicht mogelijk proberen raken, maar er zijn meerdere scenario’s”, vertelt Jean Sobczak van Extinction Rebellion.

“We zullen ons niet gewelddadig opstellen, maar we zullen wel vastberaden zijn”, zegt een van de activisten. “We zullen de gevolgen van onze actie aanvaarden, maar we hebben geen andere keuze.”

