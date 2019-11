Klimaatjongeren delen planten uit aan Europese politici JCV

31 oktober 2019

14u01 0 Brussel Een 50-tal jongeren heeft donderdag actie gevoerd voor het klimaat aan het Berlaymontgebouw. Ze deelden er planten uit aan Europese politici.

Aan de actie namen jongeren uit verschillende Europese landen deel. Ook een groep van Extiction Rebellion nam deel aan de actie. Naast de planten gaven de jongeren ook een open brief aan de politici mee. “We willen hen erop wijzen dat de komende vijf jaar cruciaal zijn”, zegt actievoerder Toon Lambrecht. “Binnenkort moet het Europees parlement stemmen voor de nieuwe Europese Commissie en wat we tot nu toe zien, getuigt van weinig ambitie. Er is echt een Green New Deal nodig.”

De planten die de jongeren uitdeelden, bevatten verschillende boodschappen voor de beleidsmakers voor een ambitieus klimaatbeleid.