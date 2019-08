Klimaatbeweging roept op tot protest aan Braziliaanse ambassade SZM

23 augustus 2019

18u10

Bron: Belga 0 Brussel Klimaatbeweging Extinction Rebellion en andere organisaties roepen op om maandag voor de Braziliaanse ambassade in Brussel te manifesteren tegen het beleid van president Bolsonaro.

De beweging Fridays For Future, opgericht door de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg, wil dat er maandag over de hele wereld wordt betoogd voor de ambassades van Brazilië. De oproep werd snel overgenomen door andere bewegingen, waaronder Youth For Planet van Anuna De Wever en Kyra Gantois.

De organisaties houden de politiek van president Jair Bolsonaro verantwoordelijk voor de bosbranden die het Braziliaanse Amazonewoud teisteren. Tussen januari en augustus werden 72.843 brandhaarden geteld op satellietbeelden, tegenover 39.759 in heel 2018.

“Sinds Jair Bolsonaro aan de macht is, zijn de branden verveelvoudigd, aangewakkerd door de droogte maar ook door het lamentabele klimaatbeleid van de Braziliaanse regering, die het Amazonegebied enkel ziet als een melkkoe”, schreef Fridays For Future vrijdag in een mededeling.