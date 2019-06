Klimaatbeweging ‘Extinction Rebellion’ lijmt zich vast aan de hekken van het Federaal Parlement SZM

20 juni 2019

15u49 0 Brussel Op de mars van de Grootouders voor het Klimaat vandaag voegde de burgerbeweging ‘Extinction Rebellion’ zich toe. Zoals de andere klimaatorganisaties pleiten ze voor een beter klimaatbeleid en willen ze druk leggen op de politici. Een 15-tal activisten stapten vervolgens naar het Federaal Parlement waar ze hun handen rond de hekken vastlijmden.

Vandaag vindt de eedaflegging van de Kamerleden plaats in het Federaal Parlement en de Europese top. Omdat de uitslag van de voorbije verkiezingen er niet rooskleurig voor het klimaat uitzagen en de klimaatspijbelaars nu achter hun boeken zitten, namen de Grootouders voor het Klimaat het van hen over en willen ze druk zetten voor een beter klimaatbeleid.

Climate bastards

De ‘climate bastards’, zoals ze zichzelf noemen - geïnspireerd op Benidorm Bastards- begonnen hun mars aan de Koningsstraat en stappen vervolgens tot aan het Schumanplein waar de gele hesjes vandaag ook zullen betogen. “De klimaatverandering treft als eerste de mensen in armere omstandigheden, die is vandaag al voelbaar in derdewereldlanden”, zegt woordvoerder van de Grootouders voor het Klimaat, Koen Platevoet. “We zijn aparte bewegingen, maar die toch qua solidariteit heel dicht bij elkaar liggen.”

Bij de mars voegde zich ook burgerbeweging ‘Extinction Rebellion’ toe. De 15-tal leden pleiten ook voor een sociaal inclusief klimaatbeleid. “Onze eisen is dat ze de klimaatnoodtoestand uitroepen,” zegt activist Marjolein Moreaux. “Vandaag willen we met de Europese top en de eedaflegging de boodschap meegeven ‘we are watching you’.”

Rebelleren voor het klimaat

De burgerbeweging ‘Extinction Rebellion’ stapte na de samenkomst van de Grootouders voor het Klimaat naar het Federaal Parlement toe. Daar probeerden zes activisten hun handen rond de hekken aan de ingang vast te lijmen. “De boodschap is dat we in het oog houden wat ze de volgende vijf jaar zullen doen voor het klimaat”, zegt Christophe van ‘Extinction Rebellion’. “We voeren geen agressieve acties, maar de politie heeft ons wel hardhandig weggeduwd, waardoor sommige wat kleine verwondingen hebben opgelopen.”