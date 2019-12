Klimaatactivisten vormen kilometerslange mensenketting RL

08 december 2019

14u19

Bron: Belga 12 Brussel Op initiatief van De Klimaatcoalitie en Climate Express verzamelen klimaatactivisten zondag in Brussel om een reusachtige mensenketting te vormen rond het federaal parlement en het koninklijk paleis. De klimaatactie staat in het teken van de klimaattop COP25 in Madrid en de gebrekkige klimaatambities van België.

De klimaatbetogers verzamelen om 13 uur eerst op het Europakruispunt aan het station Brussel-Centraal. Vanaf 13.30 uur worden de deelnemers verspreid over twaalf checkpoints op het drie kilometer lange parcours. Om 15 uur is het dan tijd om gedurende enkele minuten de mensenketting te vormen. De organisatoren schatten dat er 2.000 mensen nodig zijn om die ketting te vervolledigen, maar ze verwachten meer deelnemers.

Heel wat organisaties hebben intussen hun aanwezigheid op de klimaatactie bevestigd. Zij zullen op elk van de twaalf checkpoints boodschappen rond het klimaat uitstallen. In de Ravensteinstraat aan Bozar zullen Vuurwerk en State of the Arts zingen voor het klimaat, terwijl Greenpeace Belgium een schilderij van Breughel tot leven brengt aan de Koningsstraat. Het Koningsplein en de Coudenberg wordt dan weer ingenomen door een echte boerenmarkt en tractoren. Wie salsa wil dansen, kan dat bij Rise4Climate en EUStaff4Climate aan Kunst-Wet, en wie graag wat hardere beats heeft is welkom op de "climate rave" van vzw Toestand op het Chokierplein.

"Een ambitieus en eerlijk klimaatbeleid biedt onnoemelijk veel kansen voor een gezonde, welvarende en gelijke samenleving. Dit kan enkel mits échte politieke wil en een visie op lange termijn. Het aanslepen van regeringsonderhandelingen op federaal niveau mag ons land niet langer blokkeren", zei Dave Van Meel, vice-voorzitter van de Klimaatcoalitie, in aanloop naar de actie.