Kleuterafdeling Lakense basisschool sluit na coronabesmetting bij leerkracht JMBB

09 september 2020

15u29 0 Brussel De hele kleuterafdeling van de basisschool GO! De Telescoop in Laken sluit de deuren nadat één leerkracht positief heeft getest op corona. Zes leerkrachten zijn in quarantaine geplaatst op advies van de CLB-arts.

Omdat alle kleuters in nauw contact zijn gekomen met de positief geteste leerkracht is de kleuterafdeling gesloten. Alle 65 kleuters zullen de komende twee weken les krijgen via afstandsonderwijs. De ouders zijn in de loop van deze namiddag telefonisch op de hoogte gebracht door het CLB. In de lagere school is er een verhoogde waakzaamheid en worden alle nodige veiligheidsmaatregelen genomen.

“Het is logisch dat kleuters een dichter contact hebben met hun juf of meester. Er wordt al eens getroost en geknuffeld. Omwille van dat rechtstreekse contact met de positief geteste leerkracht, behoren deze kleuters volgens de richtlijnen van Sciensano tot een hoog risico profiel. Daarom werd in overleg met de directeur van de school beslist om de kleuterafdeling preventief te sluiten en alle 65 kleuters thuis te houden en les te geven via afstandsonderwijs.”, aldus Dries Vandermeersch, directeur GO! CLB Brussel.