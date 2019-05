Kleuter (3) aangereden in Schaarbeek JCV

18u51 4 Brussel Op de Helmetsesteenweg in Schaarbeek is vrijdagnamiddag een 3-jarige aangereden door een auto. Het kind raakte gewond, maar verkeert niet in levensgevaar.

Het ongeval gebeurde rond 15.50 uur, ter hoogte van de Heilige Familiekerk. Dat bevestigt de politie van de zone Brussel-Noord. Het kind werd er aangereden door een auto toen het op stap was met zijn moeder. De kleuter werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar.

De bestuurder werd ter plaatse verhoord en heeft safe geblazen. Hoe het ongeval kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie zal getuigen verhoren en de camerabeelden bekijken om dat te achterhalen.