Kleurenpoeder, muziek en een streepje zon: Color Bang lokt honderden feestvierders Robby Dierickx

11 augustus 2019

08u55 0 Brussel Onder het motto ‘gooi je vrienden eens vol kleurenpoeder’ vond zaterdagmiddag aan Tour en Taxis de eerste editie van Color Bang plaats. Het gratis festival draaide niet alleen rond muziek, maar gaf haar bezoekers de mogelijkheid om elkaar van een ander kleurtje te voorzien.

Om 11 uur gingen de deuren van de eerste editie van Color Bang open. Het festival is ontstaan in India en is uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen. In India wordt zo’n festival georganiseerd met als doel de verschillen tussen mensen uit verschillende klassen weg te werken en gelijkwaardigheid te creëren.

Ook in Brussel zorgde het kleurenfestival voor veel sfeer. Dj’s, live optredens en dansacts brachten de ambiance, terwijl de festivalgangers elkaar met poeder in allerlei kleuren bestookten.

In het verleden werden dergelijke festivals ook al in Brussel georganiseerd, maar voor Color Bang was het de eerste editie. De organisatie wil er een jaarlijks evenement van maken. Later deze maand vindt in de hoofdstad ook nog de Color Run plaats. Tijdens die recreatieve loopwedstrijd worden deelnemers ook met kleurenpoeder besmeurd.