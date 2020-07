Kleine dealer wil niet terug naar de cel Wouter Hertogs

06 juli 2020

16u56 0 Brussel Een jongeman uit Laken riskeert 2 jaar met uitstel voor het dealen van cocaïne in Laken en Schaarbeek. Eerder had hij bij verstek nog een effectieve celstraf van 30 maanden gekregen. Zelf wil hij niet terug naar de cel.

De jongeman hoorde bij een grote bende die cocaïne verkocht in het Noorden van Brussel. In tegenstelling tot zijn kompanen stuurde hij in november zijn kat naar de zitting. Hierdoor kreeg hij een effectieve celstraf van 30 maanden. Twaalf anderen kregen werkstraffen of celstraffen tot 5 jaar. De man werd geseind en kon eerder dit jaar opgepakt worden. Hierop tekende hij meteen verzet aan tegen de veroordeling. Voor de rechter gaf hij meteen toe dat hij inderdaad drugs had gedeald. “Hij was maar een kleine garnaal in de grote organisatie”, aldus zijn advocate, “enkel en alleen om zijn eigen consumptie te financieren." Het parket toonde zich nog mild en vorderde 2 jaar cel met uitstel. Uitspraak binnen twee weken.