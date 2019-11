Kleine brand op terreinen toekomstige gevangenis WHW

23 november 2019

10u33 0 Brussel In de nacht van vrijdag op zaterdag is de Brusselse brandweer tussengekomen voor de brand van een barak op de terreinen van de toekomstige gevangenis in Haren. Er vielen geen gewonden.

Om nog onbekende redenen ontstond er brand in de barak. De bewoner van de barak had zich in veiligheid kunnen brengen nog voor de brandweer aankwam. Vijf butaanflessen werden uit het hutje gehaald en afgekoeld. Gezien de barak omgeven werd door allerlei rommel, werden de sintels en de rommel langdurig nat gemaakt om een heropflakkering of uitbreiding te voorkomen. De oorzaak van de brand dient nog nader te worden bepaald. In totaal zijn twintig brandweerlieden in de weer geweest met de bluswerken.